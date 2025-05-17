Вафа Мусаева стала первой азербайджанкой, покорившей Эверест

Вафа Мусаева стала первой азербайджанкой, взошедшей на высочайшую вершину Земли - Эверест (8849 метров).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил легендарный альпинист, Генеральный секретарь национальной федерации Исрафил Ашурлы.

"Я не хотел делиться этой новостью прежде Вафы. Но Лакпа Шерпа (известный восходитель) сразу же опубликовал эту новость, чтобы об этом можно было написать.

За последние 10 лет я часто слышал от наших восходительниц о том, что они хотят первыми покорить Эверест. И вот настал этот день.

Вафе предстоял трудный путь в горах. Были и успехи, были и неудачи, но в этот раз все прошло хорошо. Поздравляю с этой Великой горой!", - написал Ашурлы в социальной сети.

Отметим, что сам Ашурлы взошел на Эверест в 2007 году.