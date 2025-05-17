https://news.day.az/world/1753559.html В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения Турция обнаружила в Черном море запасы природного газа объемом 75 млрд кубометров. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы обнаружили 75 млрд кубометров природного газа на месторождении "Гёктепе-3". Его экономическая стоимость составляет 30 млрд долларов", - отметил он.
В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения
Турция обнаружила в Черном море запасы природного газа объемом 75 млрд кубометров.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы обнаружили 75 млрд кубометров природного газа на месторождении "Гёктепе-3". Его экономическая стоимость составляет 30 млрд долларов", - отметил он.
Ранее Эрдоган заявил о повышенном внимании к разоружению РПК.
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