https://news.day.az/world/1753559.html

В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения

Турция обнаружила в Черном море запасы природного газа объемом 75 млрд кубометров. Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы обнаружили 75 млрд кубометров природного газа на месторождении "Гёктепе-3". Его экономическая стоимость составляет 30 млрд долларов", - отметил он.