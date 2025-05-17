В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения

Турция обнаружила в Черном море запасы природного газа объемом 75 млрд кубометров.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы обнаружили 75 млрд кубометров природного газа на месторождении "Гёктепе-3". Его экономическая стоимость составляет 30 млрд долларов", - отметил он.

Ранее Эрдоган заявил о повышенном внимании к разоружению РПК.