https://news.day.az/world/1753164.html Сицилию атаковал сильный шторм - ВИДЕО На Сицилию обрушился сильный шторм. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На острове свирепствуют грозы и бушует ураганный ветер. Уже есть разрушения.
Сицилию атаковал сильный шторм - ВИДЕО
На Сицилию обрушился сильный шторм.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На острове свирепствуют грозы и бушует ураганный ветер.
Уже есть разрушения.
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