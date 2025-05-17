Пожар в многоэтажке в Баку

В Баку произошел пожар в многоэтажке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.

На 14-м этаже многоэтажного жилого здания вспыхнул огонь в двухкомнатной квартире площадью 75 квадратных метров. Пожар охватил кухню, где загорелись стиральная машина и один погонный метр кухонной мебели.

Во время происшествия сотрудники противопожарной службы оперативно эвакуировали двух жильцов в безопасную зону. Остальная часть квартиры была успешно защищена от распространения огня.

Пожар был полностью ликвидирован силами подразделений пожарной охраны.