https://news.day.az/society/1753477.html Пожар в многоэтажке в Баку - жителей эвакуировали В Баку произошел пожар в многоэтажке. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы. На 14-м этаже многоэтажного жилого здания вспыхнул огонь в двухкомнатной квартире площадью 75 квадратных метров.
Пожар в многоэтажке в Баку - жителей эвакуировали
В Баку произошел пожар в многоэтажке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы.
На 14-м этаже многоэтажного жилого здания вспыхнул огонь в двухкомнатной квартире площадью 75 квадратных метров. Пожар охватил кухню, где загорелись стиральная машина и один погонный метр кухонной мебели.
Во время происшествия сотрудники противопожарной службы оперативно эвакуировали двух жильцов в безопасную зону. Остальная часть квартиры была успешно защищена от распространения огня.
Пожар был полностью ликвидирован силами подразделений пожарной охраны.
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