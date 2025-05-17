https://news.day.az/world/1753378.html В Турции прокомментировали итоги прямых переговоров РФ и Украины Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли позитивнее, чем ожидалось. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий чиновник телеканалу CNN. По его словам, в момент, когда обсуждения как будто "зашли в тупик", было предложено провести обмен пленными
В Турции прокомментировали итоги прямых переговоров РФ и Украины
Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли позитивнее, чем ожидалось.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий чиновник телеканалу CNN.
По его словам, в момент, когда обсуждения как будто "зашли в тупик", было предложено провести обмен пленными
Ранее в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.
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