В Турции прокомментировали итоги прямых переговоров РФ и Украины

Прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле прошли позитивнее, чем ожидалось.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил турецкий чиновник телеканалу CNN.

По его словам, в момент, когда обсуждения как будто "зашли в тупик", было предложено провести обмен пленными

Ранее в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. По итогам встречи Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.