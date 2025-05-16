https://news.day.az/politics/1753156.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране В Тиране проходит церемония открытия VI саммита "Европейского политического сообщества". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране
В столице Албании Тиране проходит церемония открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Премьер-министр Республики Албания Эди Рама встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, принимающих участие в Саммите.
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