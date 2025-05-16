Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране

В столице Албании Тиране проходит церемония открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Премьер-министр Республики Албания Эди Рама встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева и других глав государств и правительств, принимающих участие в Саммите.

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