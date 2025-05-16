В Азербайджане устанавливаются новые штрафы

Устанавливаются новые штрафы за нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно предложенному изменению, если неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей в результате недобросовестного или халатного отношения к работе повлекло по неосторожности причинение легкого вреда здоровью человека, физические лица подлежат штрафу в размере от 500 до 800 манатов, должностные лица - от 1000 до 1500 манатов, юридические лица - от 7000 манатов до 9000 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.