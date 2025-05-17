https://news.day.az/hitech/1753373.html Массовый сбой в работе Telegram В работе Telegram произошел массовый сбой. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, за час об ошибках сообщили 1 287 пользователей, следует из данных портала Downdetector на 0:55 по бакинскому времени 16 мая. По данным портала, за сутки на сбои пожаловались 3 132 человека.
Массовый сбой в работе Telegram
В работе Telegram произошел массовый сбой.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, за час об ошибках сообщили 1 287 пользователей, следует из данных портала Downdetector на 0:55 по бакинскому времени 16 мая.
По данным портала, за сутки на сбои пожаловались 3 132 человека.
По информации сервиса, 45% пользователей отметили сбои в работе оповещений, 32% пожаловались на сбои в мобильном приложении, 12% - на сбои в работе сайта, 7% - на общий сбой.
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