Xiaomi выпустила один из самых дешевых смартфонов в мире

Xiaomi представила один из самых дешевых смартфонов в мире - Redmi 14C, который поставляется без зарядного блока. Об этом сообщает портал ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновленный Redmi 14C представляет собой тот же смартфон, комплектация которого лишилась блока питания, что позволило снизить себестоимость устройства на 30 юаней. Вместе с государственной субсидии в размере 70 юаней розничная цена смартфона в конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 64 ГБ составляет 469 юаней.

По техническим характеристикам этот Redmi 14C идентичен базовой модели. Смартфон предлагает 6,88-дюймовый IPS-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор емкостью 5160 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, камеру на 50 Мп, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, поддержку Wi-Fi и проводных наушников. За производительность устройства отвечает бюджетный 12-нанометровый чип Mediatek Helio G81 Ultra.

Также Xiaomi выпустила Redmi 14C без блока питания в версии 4/128 ГБ за 569 юаней.