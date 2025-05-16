В Азербайджане изменят сроки отопительного сезона в этих районах

В Азербайджане планируется внести изменения в продолжительность отопительного сезона в зависимости от климатических условий различных регионов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил в пятницу председатель ОАО "Azəristiliktəchizat" Ильхам Мирзалиев в ходе пленарного заседания Милли Меджлиса, где обсуждался законопроект "О теплоснабжении".

"Совместно с Кабинетом Министров и Министерством экологии уже создана рабочая группа. Мы изучаем все поступающие обращения и предложения от граждан. В настоящее время проводится климатическая оценка по географическим зонам страны. На основании этих данных сроки отопительного сезона будут отрегулированы в более холодных - горных и предгорных - районах", - отметил Мирзалиев.

По его словам, соответствующие изменения в законопроект не вызовут юридических затруднений и будут внесены без проблем.