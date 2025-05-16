Пашинян и Макрон окунулись в романтику в Тиране

Автор: Байрам Эльшадов

На проходящем в Тиране 6-м Саммите Европейского политического сообщества, где собираются главы почти 50 государств для обсуждения важнейших вопросов, неожиданно разыгрался... любовный сюжет. Причем с участием премьера Армении Никола Пашиняна и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как известно, в Тиране погода сегодня пасмурная, дождливая. Пока другие мировые лидеры и делегации сосредоточенно готовились к сессиям, премьер-министр Армении устроил сцену, достойную романтической комедии, - он внезапно подошёл к Макрону... с зонтом.

Нет, он не предложил обсудить какую-то геополитическую тему. Воваевич просто встал рядом и подержал для Макрона зонтик, будто личная прислуга. Они стояли, как голубки под дождём. Макрон, в свою очередь, не понял, что происходит и зачем это происходит, ибо Пашинян мог бы просто взять два зонта и один дать французскому лидеру, который решил быстро зайти в помещение, чтобы уйти от этой глупой ситуации. Пашинян пошел за ним.

Мировые лидеры обсуждают вызовы Европы, а Армения продолжает строить комедию из дипломатии. Она в очередной раз решила привлечь внимание не содержанием, а зрелищем. И неважно, что зонт был один, что Макрон явно не нуждался в подобной "опеке" - главное, чтобы камеры запечатлели момент. Армянская дипломатия окончательно превратилась в театр одного актёра, вечно выдумывающего поводы, чтобы оказаться в кадре. Даже если для этого нужно превратиться в носильщика зонтов.