https://news.day.az/world/1753169.html В Польше на женщину рухнул фонарь - ВИДЕО Уличное освещение как источник повышенной опасности. В польском Новы-Тарге на женщину упал фонарь, не выдержавший веса облокотившегося на него прохожего, передает Day.Az. Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована.
В Польше на женщину рухнул фонарь - ВИДЕО
Уличное освещение как источник повышенной опасности.
В польском Новы-Тарге на женщину упал фонарь, не выдержавший веса облокотившегося на него прохожего, передает Day.Az.
Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована.
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