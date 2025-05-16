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В Польше на женщину рухнул фонарь - ВИДЕО

Уличное освещение как источник повышенной опасности. В польском Новы-Тарге на женщину упал фонарь, не выдержавший веса облокотившегося на него прохожего, передает Day.Az. Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована.