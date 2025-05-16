В Польше на женщину рухнул фонарь

Уличное освещение как источник повышенной опасности.

В польском Новы-Тарге на женщину упал фонарь, не выдержавший веса облокотившегося на него прохожего, передает Day.Az.

Пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована.