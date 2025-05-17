В Белом доме прокомментировали понижение кредитного рейтинга правительства США

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи раскритиковал решение международного рейтингового агентства Moody's Ratings понизить кредитный рейтинг правительства США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если бы Moody's пользовалось хоть какой-то репутацией, они бы не молчали, когда разворачивалась финансовая катастрофа последних четырех лет", - сказал заместитель пресс-секретаря.

Десаи добавил, что в настоящее время президент США Дональд Трамп и Республиканская партия заняты "исправлением беспорядка" предыдущей администрации Белого дома. По его словам, в рамках работы Вашингтон сокращает случаи "трат, мошенничества и злоупотреблений в правительстве".