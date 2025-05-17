https://news.day.az/unusual/1753369.html Необычное природное явление в небе над Москвой - ФОТО В небе над Москвой сегодня появилось гало - вторичное свечение вокруг Солнца в виде дуги. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это необычное оптическое явление - радуга вокруг светила - зависит от количества воды в атмосфере. Капли воды как маленькие призмы преломляют свет и создают гало.
Необычное природное явление в небе над Москвой - ФОТО
В небе над Москвой сегодня появилось гало - вторичное свечение вокруг Солнца в виде дуги.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Это необычное оптическое явление - радуга вокруг светила - зависит от количества воды в атмосфере. Капли воды как маленькие призмы преломляют свет и создают гало.
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