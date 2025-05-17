Необычное природное явление в небе над Москвой

В небе над Москвой сегодня появилось гало -  вторичное свечение вокруг Солнца в виде дуги.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Это необычное оптическое явление - радуга вокруг светила - зависит от количества воды в атмосфере. Капли воды как маленькие призмы преломляют свет и создают гало.