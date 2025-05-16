Трамп ответил на вопрос о сроках встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил 16 мая о намерении встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, как только это будет возможно организовать, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Как только мы сможем это устроить. Я собирался было бросить всё и поехать (на встречу. - Ред.). Но я хочу увидеть моего прекрасного внука. И мы будем это делать, но я скажу вам, что сейчас мир стал намного безопаснее. За две-три недели мы могли бы сделать его гораздо более безопасным местом. Мы разберем несколько ситуаций", - сказал он журналистам в Абу-Даби, отвечая на вопрос о сроках встречи с Путиным.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что в настоящее время мир стал более безопасным и ожидает, что через две-три недели ситуация улучшится еще больше.