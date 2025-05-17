Доступ к азербайджанскому газу - приоритет для Центральной Европы

Азербайджанский газ приобрёл стратегическое значение для Центральной Европы.

Об этом в интервью Day.Az сказал старший научный сотрудник Венгерского института международных отношений Ласло Васа.

По его словам, доступ к азербайджанскому газу стал приоритетом для стран Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, в первую очередь Словакии и Сербии.

"Помимо Венгрии, Словакия больше всего пострадала от закрытия газопровода "Дружба". Австрия, как пока что региональный газораспределительный центр, также заинтересована в поставляемом Азербайджаном газе - более дешевом, чем СПГ, - учитывая, что у нее достаточно большие мощности по хранению газа. Однако неоспоримым фактом является то, что и Брюссель, и Вашингтон оказывают сильное давление на страны нашего региона, чтобы они прекратили закупать российский газ и удовлетворяли свои потребности за счет американских источников СПГ", - отметил профессор.

Коснувшись темы "Турецрого потока", газопровода поставляющего газ из России в Турцию, а оттуда в Венгрию, он отметил что по этому газопроводу поступает большая часть импорта природного газа Венгрии.

"Более того, с момента прекращения транзита газа через Украину, отчасти благодаря этому трубопроводу наша страна способна помогать снабжать Словакию. Трубопровод, введенный в эксплуатацию в 2021 году, позволит Венгрии получать доступ к дешевому российскому газу даже после закрытия украинского транзитного маршрута, что в нынешних условиях также делает нашу страну центром торговли газом Центральной Европы. По трубопроводу в нашу страну ежегодно поступает 7-8 млрд кубометров природного газа, что уже близко ко всему годовому потреблению Венгрии. Не случайно премьер-министр Орбан назвал трубопровод источником жизненной силы венгерской экономики. Благодаря геополитическому положению и развитию инфраструктуры Венгрия может стать стратегическим игроком в газоснабжении региона с точки зрения распределения природного газа. Азербайджан при этом может сыграть одну из ключевых ролей в поставках газа в регион", - пояснил эксперт.

Ласло Васа подчеркнул, что Баку проводит взвешенную и многовекторную внешнюю политику, благодаря чему действительно способен выступать в роли моста между Востоком и Западом.

"Одним из проявлений этого является диалоговое партнёрство с ШОС. Очевидно, что для Азербайджана - в силу его геополитического положения - полноправное членство в организации на данный момент нецелесообразно. Однако формат партнёрства, безусловно, будет укрепляться, поскольку вопросы безопасности в Центральной Евразии напрямую затрагивают интересы Баку. На мой взгляд, ШОС пока не вызывает особого интереса у западноевропейских стран: с одной стороны, из-за географической удалённости, с другой - из-за отсутствия планов по расширению организации на западном направлении. В этом контексте ШОС не рассматривается как угроза для существующей системы западных альянсов", - заключил научный сотрудник.

Хаял Хатамзаде