На этом участке дороги в Баку временно ограничат движение

На участке дороги Бёюкшор-Пиршаги временно ограничат движение транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение на 7,6-м километре новой автодороги Бёюкшор-Пиршаги будет временно ограничено в связи со строительством нового надземного пешеходного перехода.

Ограничение вступит в силу утром 17 мая с 07:00 и продлится в течение нескольких часов.

В агентстве обратились к водителям с просьбой отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее выбирать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.