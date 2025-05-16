https://news.day.az/society/1753290.html На этом участке дороги в Баку временно ограничат движение На участке дороги Бёюкшор-Пиршаги временно ограничат движение транспорта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение на 7,6-м километре новой автодороги Бёюкшор-Пиршаги будет временно ограничено в связи со строительством нового надземного пешеходного перехода.
На этом участке дороги в Баку временно ограничат движение
На участке дороги Бёюкшор-Пиршаги временно ограничат движение транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, движение на 7,6-м километре новой автодороги Бёюкшор-Пиршаги будет временно ограничено в связи со строительством нового надземного пешеходного перехода.
Ограничение вступит в силу утром 17 мая с 07:00 и продлится в течение нескольких часов.
В агентстве обратились к водителям с просьбой отнестись с пониманием к проводимым работам и заранее выбирать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.
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