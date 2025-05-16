https://news.day.az/world/1753204.html В Стамбуле завершились переговоры РФ и Украины - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО Первые кадры переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран - глава МИД Турции. Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят без прессы
В Стамбуле завершились переговоры РФ и Украины - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
16:28
Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
14:51
Первые кадры переговоров РФ и Украины в Стамбуле.
Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.
Эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран - глава МИД Турции.
Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят без прессы
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