В Стамбуле завершились переговоры РФ и Украины

16:28

Переговоры РФ и Украины завершились в Стамбуле, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

14:51

Первые кадры переговоров РФ и Украины в Стамбуле.

Как передает Day.Az, об этом сообщают российские СМИ.

Эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран - глава МИД Турции.

Переговоры России и Украины в Стамбуле проходят без прессы