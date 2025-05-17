"Азерйол" завоевал золотые медали

Завершился чемпионат Азербайджана по гандболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, последние игры состоялись сегодня.

Борьба за женских команд за 1-4 места завершилась на AHF Arena. Представитель Мингячевира одержал победу в матче между командами "Кюр" и "Азерйол" - 26:24. Несмотря на поражение, "Азерйол" стал чемпионом. "Карабах" занял второе место, а "Кюр" - третье.

Мужская команда "Кюр" в последнем туре обыграла "Азерйол" со счетом 34:33. Чемпионом стала мингячевирская команда, "Баку" занял второе место, а "Азерйол" - третье.