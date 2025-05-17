Доходы Госфонда соцзащиты превысили прогноз на 13%

Доходы Государственного фонда социальной защиты, находящегося в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, в январе-апреле текущего года составили 2 млрд 715 млн манатов, что на 13 проц. (на 305 млн манатов) больше по сравнению с прогнозным показателем.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, поступления по обязательному государственному социальному страхованию в структуре доходов фонда увеличились на 9 проц. (на 168 млн манатов) по сравнению с прогнозом и составили 2 млрд 39 млн манатов.

Расходы Госфонда соцзащиты за четыре месяца текущего года составили 2 млрд 501 млн манатов, что на 10 проц. (на 231 млн манатов) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.