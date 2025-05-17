Роналду может стать совладельцем испанского клуба

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может стать совладельцем клуба из второго дивизиона Испании - "Альмерия".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Marca.

Источник отмечает, что 40-летний футболист находится в хороших отношениях с владельцем клуба - главой инвестиционной компании SMC Group Мохамедом Аль-Херейджи, который сыграл большую роль в переходе Роналду в "Аль-Наср". Португалец рассматривает возможность приобретения доли в компании.

После 39 туров текущего сезона Сегунды, "Альмерия" занимает шестое место, набрав 62 баллов.

Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

За "Реал" форвард выступал с 2009 по 2018 год. Вместе с мадридской командой он стал двукратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, а также трижды выигрывал клубный чемпионат мира.