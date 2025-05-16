На одном из вулканов Японии произошло три мощных извержения

В Японии на вулкане Сакурадзима произошло сразу три извержения, из-за чего близлежащий город засыпало пеплом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Watchers.

После первого извережния столб пепла поднялся на высоту более 2400 м над уровнем моря и двинулся на юго-восток, а уже после втрого - на высоту более на 4200 метров.

Через некоторое время этот пепел начал падать на город Кагосима, видимость на улицах заметно ухудшилась. По данным синоптиков, при определённых ветровых условиях пеплопад может затронуть и соседнюю префектуру Миядзаки.

На сегодняшний день уровень вулканической угрозы остаётся на отметке 3 по японской пятибалльной шкале. Это означает, что вход в радиусе одного километра от кратера строго запрещён из-за продолжающейся взрывной активности.