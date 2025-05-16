Казахстан продолжает спасение Северного Арала

В Казахстане завершается разработка технико-экономического обоснования по второй фазе проекта по сохранению Северного Аральского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", она предусматривает реконструкцию Кокаральской плотины и поднятие уровня моря до 44 метров по Балтийской системе, а также строительство гидроузла у села Аманоткель для стабилизации водных ресурсов.

В результате площадь водной поверхности Северного Арала увеличится до 3913 квадратных километров, а объем - до 34 кубических километров. Срок наполнения моря до этих отметок составит 4-5 лет.

Выбор этого варианта сохранения моря основан на результатах анализа и оценки среднемноголетних объемов притока воды по бассейну реки Сырдарьи с 1913 по 2019 годы, а также на физических параметрах водоемов.