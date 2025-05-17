"Манчестер Юнайтед" установил два исторических антирекорда

"Манчестер Юнайтед" установил сразу два антирекорда в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб впервые в своей истории завершит чемпионат, ни разу не одержав победу в двух матчах подряд.

Более того, поражение от "Челси" в 37-м туре со счетом 0:1 сделало "красных дьяволов" первой командой в истории АПЛ, которая не сумела выиграть ни один из восьми матчей подряд - шесть поражений и две ничьи.

После 37 туров подопечные Рубена Аморима занимают 16-е место с 39 очками. В заключительной игре сезона, 25 мая, "МЮ" примет "Астон Виллу" на "Олд Траффорде". Начало матча - в 19:00 по бакинскому времени.