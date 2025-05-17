Президент Ильхам Алиев утвердил Порядок ведения реестра госслужащих

В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра государственных служащих".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Кроме того, утверждено "Положение об информационном ресурсе "Реестр государственных служащих".