https://news.day.az/officialchronicle/1753509.html Президент Ильхам Алиев утвердил Порядок ведения реестра госслужащих В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра государственных служащих". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Кроме того, утверждено "Положение об информационном ресурсе "Реестр государственных служащих".
Президент Ильхам Алиев утвердил Порядок ведения реестра госслужащих
В Азербайджане утвержден "Порядок ведения реестра государственных служащих".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Кроме того, утверждено "Положение об информационном ресурсе "Реестр государственных служащих".
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