https://news.day.az/officialchronicle/1753362.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Албанию - ВИДЕО В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Албанию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Албанию (15-16.05.2025)".
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Албанию - ВИДЕО
В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Албанию.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Албанию (15-16.05.2025)".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре