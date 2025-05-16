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В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Албанию - ВИДЕО

В аккаунтах Президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры визита главы государства в Албанию. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Албанию (15-16.05.2025)".