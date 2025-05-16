https://news.day.az/politics/1753228.html Франция поддерживает усилия Баку и Еревана в подписании мирного договора Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира и подписании мирного договора. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в ходе первой пленарной сессии в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
Франция поддерживает усилия Баку и Еревана в подписании мирного договора
Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира и подписании мирного договора.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в ходе первой пленарной сессии в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
"Работа, которая сейчас близка к завершению - и я надеюсь, что вскоре она будет окончательно завершена - это заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Хочу выразить нашу полную поддержку их усилиям по продолжению движения по этому пути к подписанию мирного соглашения", - сказал он.
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