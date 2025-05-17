Сильные смерчи накрыли США

По меньшей мере шесть человек стали жертвами разрушительных торнадо, обрушившихся на США.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на ABC, четыре погибших зафиксированы в районе Сент-Луиса. В сети распространяются видеозаписи с мест происшествий: поваленные деревья, разнесённые ветром части домов и повреждённые автомобили.

В Вирджинии ещё два человека погибли после того, как сильный ветер повалил деревья прямо на их машину. Стихия продолжает движение на восток - под ударом оказались Иллинойс и Кентукки.

Прогнозы остаются тревожными: около 70 миллионов жителей США предупреждены о риске экстремальных погодных условий в выходные. Почти 400 тысяч потребителей остались без света.