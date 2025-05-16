https://news.day.az/hitech/1753367.html Так «кричит» умирающая звезда - ВИДЕО NASA превратила данные из космоса в музыку, учёные озвучили три объекта, связанные с черными дырами. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Один из треков передаёт крик умирающей звезды. Представляем вашему вниманию данное видео:
Так «кричит» умирающая звезда - ВИДЕО
NASA превратила данные из космоса в музыку, учёные озвучили три объекта, связанные с черными дырами.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Один из треков передаёт крик умирающей звезды.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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