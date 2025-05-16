Так «кричит» умирающая звезда

NASA превратила данные из космоса в музыку, учёные озвучили три объекта, связанные с черными дырами.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Один из треков передаёт крик умирающей звезды.

Представляем вашему вниманию данное видео: