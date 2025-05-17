Азербайджанские борцы завоевали еще три медали в Иране

Завершился турнир по вольной борьбе "Кубок Неджада Хашеми", проходивший в иранском городе Бехшехр.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в последний день соревнований победители определились в категориях 61, 70, 79, 92 и 125 кг.

Три представителя сборной Азербайджана до 20 лет поднялись на пьедестал почета. Анар Джафарли (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг) завоевали серебро, а Нурлан Агазаде (70 кг) - бронзу.

В турнире, в котором приняли участие семь стран, Иран занял первое место, Индия - второе, а Азербайджан - третье в командном зачете.

Отметим, что в первый день соревнований Омар Гюльмамедов (74 кг) завоевал серебро, а Садраддин Гасанов (57 кг) - бронзу.