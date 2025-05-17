Китай успешно запустил шесть спутников

Китайская ракета-носитель "Чжуцюэ-2Е" успешно вывела на орбиту шесть космических аппаратов. Об этом сообщает телеканал CCTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запуск ракеты состоялся 17 мая в 08:12 по бакинскому времени со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн, расположенной неподалеку от космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

После отделения от носителя все спутники успешно вышли на заданные орбиты. Среди них три спутника дистанционного зондирования Земли и три аппарата для демонстрации технологий в интересах различных академических учреждений.

Ракета среднего класса "Чжуцюэ-2Е" может выводить на низкую околоземную орбиту высотой 200 км полезную нагрузку массой до 6 тонн, а на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км - до 4 тонн.

Запуск был осуществлен компанией LandSpace Technology Corporation, китайским поставщиком коммерческих космических миссий.