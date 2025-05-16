Эди Рама заявил об угрозе фундаментальным ценностям Европы

Мы сталкиваясь с силами, угрожающими самым основам Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал премьер-министр Албании Эди Рама, выступая в ходе первой пленарной сессии в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Внешняя агрессия, внутренняя разобщённость, призраки имперских мифов, меняющиеся геополитические союзы, нестабильность мировой торговли и глубокое, очень глубокое недоверие многих к идее новой Европы для нового времени.

Но я верю, что именно сейчас - лучшее время, чтобы напомнить себе: несмотря на то, что мы по праву размышляем о Европе, способной к сопротивлению, обороне и развитию новых военных возможностей, мы не должны забывать и о другой Европе - Европе просвещения, человеческого разума и стремления к вечному миру, не только между собой, но даже с врагами", - заявил он.

Рама отметил, что именно эта Европа, которая в свое время породила самый невероятный политический проект в истории человечества - Европейский союз, - показала, что даже бывшие смертельные враги могут объединиться, с незажившими еще ранами после боев, и создать союз на всю жизнь.

"Они превратили старые кровавые реки в новые пути к миру, договорившись, что конфликт можно обуздать лишь через торговлю, что свободная торговля необходима для свободного мышления, а безопасность обеспечивается не усилением угроз, а расширением прав и интересов", - сказал он.