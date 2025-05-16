Урсула фон дер Ляйен раскрыла детали новых санкций против России

ЕС планирует снизить ценовой потолок на нефть в новом пакете санкций против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"Мы работаем над новым пакетом санкций, который будет включать меры против Nord Stream 1 и Nord Stream 2, расширение списка судов из "Теневого флота", снижение ценового потолка на нефть, а также дополнительные финансовые санкции против российского финансового сектора. Мы хотим мира, но должны усиливать давление, пока президент Путин не изменит курс", - сказала она.