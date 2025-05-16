https://news.day.az/society/1753302.html

Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования

Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики Как сообщает Day.Az, на заседании был рассмотрен ряд, поступивших обращения. Отмечается, что заседания комиссии проходят в связи с планируемым актом помилования.