https://news.day.az/society/1753302.html Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики Как сообщает Day.Az, на заседании был рассмотрен ряд, поступивших обращения. Отмечается, что заседания комиссии проходят в связи с планируемым актом помилования.
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики
Как сообщает Day.Az, на заседании был рассмотрен ряд, поступивших обращения.
Отмечается, что заседания комиссии проходят в связи с планируемым актом помилования.
Напомним, что предыдущее заседание Комиссии по вопросам помилования прошло 23 апреля.
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