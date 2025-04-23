https://news.day.az/politics/1747223.html Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики. Как сообщил в среду Day.Az член комиссии Алимамед Нуриев, сегодня состоялось 6-е заседание комиссии за этот год. По его словам, на заседании было рассмотрено более 100 обращений.
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщил в среду Day.Az член комиссии Алимамед Нуриев, сегодня состоялось 6-е заседание комиссии за этот год.
По его словам, на заседании было рассмотрено более 100 обращений.
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