Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщил в среду Day.Az член комиссии Алимамед Нуриев, сегодня состоялось 6-е заседание комиссии за этот год.

По его словам, на заседании было рассмотрено более 100 обращений.