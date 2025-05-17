Шаровая молния зацепила машины во время урагана в США

В штате Теннесси (США) во время сильного урагана было снято редкое явление - шаровая молния.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видеозаписи видно, как яркий светящийся шар пролетает очень близко, касаясь припаркованных автомобилей и оставляя за собой мерцающий след. 