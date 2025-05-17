https://news.day.az/world/1753463.html Шаровая молния зацепила машины во время урагана в США - ВИДЕО В штате Теннесси (США) во время сильного урагана было снято редкое явление - шаровая молния. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видеозаписи видно, как яркий светящийся шар пролетает очень близко, касаясь припаркованных автомобилей и оставляя за собой мерцающий след.
Шаровая молния зацепила машины во время урагана в США - ВИДЕО
В штате Теннесси (США) во время сильного урагана было снято редкое явление - шаровая молния.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видеозаписи видно, как яркий светящийся шар пролетает очень близко, касаясь припаркованных автомобилей и оставляя за собой мерцающий след.
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