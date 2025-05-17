Южная Корея попросила освободить ее от американских пошлин

Министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ан Док Кын в ходе консультаций с представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром попросил об отмене всех таможенных пошлин на южнокорейские товары, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Даже при исполняющем обязанности президента идут тесные консультации между профильными органами, мы доводим подробно нашу позицию. Исходя из этого, последовательно просим об изъятии наших товаров из-под действия взаимных и отраслевых пошлин", - приводятся слова Ан Док Кына в сообщении возглавляемого им ведомства. Министр указал, что республика продолжает искать взаимовыгодные варианты для решения проблемы.

Также стороны условились, что следующие "технические переговоры", затрагивающие дисбаланс в торговле и нетарифные ограничения, пройдут 19 мая в Вашингтоне.

Грир прибыл в Республику Корея для участия во встрече министров торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 15-16 мая. Ранее США и Южная Корея договорились завершить переговоры о таможенных пошлинах до 8 июля.

В апреле президент США Дональд Трамп объявил, что пошлины на южнокорейскую продукцию составят 25%, но на время переговоров величина составила лишь 10%. Между Республикой Корея и США заключено соглашение о свободной торговле. Помимо этого, американская администрация ввела отраслевые пошлины, в том числе на автомобили.

В конце апреля в Вашингтоне прошли консультации Республики Корея и США, в которых приняли участие Грир, Ан Док Кын, занимавший в то время пост министра финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок и глава американского Минфина Скотт Бессент. Тогда южнокорейская сторона тоже попросила освободить от пошлин ее товары.