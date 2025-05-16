Названы планы Трампа после визитов в страны Персидского залива

Президент США Дональд Трамп намерен вернуться в Вашингтон после визитов в страны Персидского залива. О планах американского лидера сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я возвращаюсь домой после турне по Персидскому заливу", - передает агентство слова Дональда Трампа.

Так президент США не стал дожидаться результатов прямых переговоров России и Украины в Стамбуле, которые запланированы на сегодня. Тем не менее Дональд Трамп подчеркнул готов провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, "как только мы сможем это организовать".