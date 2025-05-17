Стало известно о революционном аккумуляторе в сверхтонком iPhone

Предстоящий iPhone 17 Air с рекордно тонким корпусом получит инновационную технологию батареи, которая позволит увеличить емкость аккумулятора без изменения габаритов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал DigiTimes.

Ожидается, что iPhone 17 Air станет первым смартфоном Apple с аккумулятором с кремниевым анодом, который разработает японская компания TDK. Это решение позволит увеличить емкость батареи на 15% без изменения габаритов, что особенно важно для ультратонкого корпуса устройства толщиной всего 5,5 мм.

Несмотря на компактные размеры, высокая плотность энергии, ресурсоемкий чип и оптимизированное энергопотребление iOS обеспечат автономность, сравнимую с актуальными моделями iPhone. Кроме того, в смартфон установят энергоэффективный модем C1, который хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16e, а отказ от сверхширокоугольной камеры предоставит дополнительное пространство для аккумуляторного блока.

Отмечается, что японская TDK уже подготовила поставки новых батарей и в перспективе планирует представить технологию с чистым кремнием, способную увеличить емкость аккумуляторов в десять раз.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.