Крупнейший в современной истории побег из тюрьмы в США

В Новом Орлеане, в штате Луизиана, из-под стражи сбежали как минимум 11 человек.

Как передает Day.Az, об этом стало известно из сообщения телеканала ABC News, который ссылается на заявление шерифа.

Во время утренней проверки в тюрьме обнаружилось отсутствие нескольких заключённых. По информации шерифа, сбежавшие могут быть вооружены.

Ранее в декабре 2024 года из тюрьмы в столице Мозамбика сбежали более 1,5 тысячи заключенных. Это произошло в условиях, когда столица была охвачена беспорядками после всеобщих выборов.