https://news.day.az/world/1753349.html Крупнейший в современной истории побег из тюрьмы в США - ВИДЕО В Новом Орлеане, в штате Луизиана, из-под стражи сбежали как минимум 11 человек. Как передает Day.Az, об этом стало известно из сообщения телеканала ABC News, который ссылается на заявление шерифа. Во время утренней проверки в тюрьме обнаружилось отсутствие нескольких заключённых. По информации шерифа, сбежавшие могут быть вооружены.
Крупнейший в современной истории побег из тюрьмы в США - ВИДЕО
В Новом Орлеане, в штате Луизиана, из-под стражи сбежали как минимум 11 человек.
Как передает Day.Az, об этом стало известно из сообщения телеканала ABC News, который ссылается на заявление шерифа.
Во время утренней проверки в тюрьме обнаружилось отсутствие нескольких заключённых. По информации шерифа, сбежавшие могут быть вооружены.
Ранее в декабре 2024 года из тюрьмы в столице Мозамбика сбежали более 1,5 тысячи заключенных. Это произошло в условиях, когда столица была охвачена беспорядками после всеобщих выборов.
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