Эрдоган подчеркивает критическую важность прекращения огня в Украине

Мы находимся на критическом этапе для прекращения огня в Украине и подготовки почвы для мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Он отметил, что, как и ранее, приоритетом остается всеобъемлющее прекращение огня, и Турция вносит свой вклад в каждое усилие, направленное на решение проблемы.

"Из-за чувствительности процесса важно стимулировать стороны к достижению справедливого и устойчивого мира. У нас состоялись отдельные встречи с Трампом, Путиным и Зеленским", - сказал Президент Турции.

Он подчеркнул, что впервые с марта 2022 года появилась важная возможность остановить кровопролитие между сторонами.

"В Стамбуле под председательством министра иностранных дел Турции продолжаются встречи между представителями России, Украины и Турции. Мы рассчитываем на поддержку всех наших партнеров здесь, чтобы сохранить активный диалог между Украиной и Россией для скорейшего достижения мира. Как я уже говорил, при справедливом мире не будет проигравших. Турция и впредь будет вносить свой вклад в этот процесс", - добавил Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Эрдоган рассказал о вкладе Турции в безопасность бесперебойных цепочек поставок в Европе.