В США выставили на продажу штаб-квартиру «Голоса Америки»

Администрация президента США Дональда Трампа выставила на продажу здание в Вашингтоне, где расположена штаб-квартира радиостанции "Голос Америки" (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, здание, находящееся в двух кварталах от Капитолия, внесено федеральными властями в список объектов недвижимости, подлежащих продаже.

В статье отмечается, что продажа здания может лишить сотрудников "Голоса Америки" рабочего пространства, даже если финансирование радиостанции возобновится.

9 мая старший советник агентства по глобальным медиа (USAGM) Кэри Лэйк сообщила, что "Голос Америки" возобновит свою работу, однако будет транслировать контент телеканала One America News Network (OAN). По словам Лэйк, в целях экономии бюджетных средств OAN предоставит радиостанции свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение. Известно, что OAN поддерживает политику Трампа.

3 мая сообщалось, что министерство юстиции США одобрило возвращение около 1,4 тысячи сотрудников радиостанции "Голос Америки". Однако вскоре апелляционный суд в США отменил решение федерального судьи, которое предписывало администрации Трампа восстановить сотрудников радиостанции.

14 марта Трамп подписал указ, согласно которому были максимально сокращены функции нескольких ведомств и госфинансирование некоторых СМИ. Под ограничения попало и USAGM, которое контролирует "Голос Америки"