Саммиты ЕСП как пример триумфа стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Тиране, столице Албании, стартовал шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) - новой, но уже заметной платформы общеевропейского диалога. Форум соберёт лидеров 47 государств Европы, включая страны ЕС, а также государства, не входящие в Евросоюз, но заинтересованные в интеграции и кооперации на европейском пространстве.

Главной темой повестки станет безопасность - как региональная, так и континентальная - на фоне продолжающейся нестабильности в Восточной Европе, энергетических вызовов и роста геополитических рисков. Тема - более, чем актуальная, особенно в контексте российско-украинской войны, которой, как и предсказывал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, не видно конца и края по причине диаметральных, категорических противоречий между Москвой и Киевом.

И тут нужно кое о чем напомнить. Европейское политическое сообщество было учреждено по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в 2022 году. Первая встреча прошла в Праге в октябре того же года. То есть, уже по окончании 44-дневной войны, после того, как флаг Азербайджана был водружен в великой Шуше. Та победа была одержана Азербайджаном вопреки планам всех трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и, особенно, Франции. Cенат которой, как мы помним, сразу по окончании 44-дневной войны, даже принял "резолюцию" о признании "независимости" так называемого "арцаха". Эта "резолюция" изначально не стоила бумаги, на которой была напечатана, но окончательное свое гигиеническое предназначение она обрела после того, как в результате однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе была проведена антитеррористическая операция, в результате которой были полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность нашей страны.

И знаете, почему реакция официального Парижа, как и Москвы, Вашингтона или Брюсселя на полную, окончательную и безоговорочную военно-политическую победу Азербайджана была бессмысленной? Потому, что именно в Праге, на первой встрече ЕПС была принята известная декларация, согласно которой стороны - Армения и Азербайджан объявили о намерении основываться при урегулировании своих отношений на Уставе ООН 1945 года и Алмаатинской Декларации 1991 года.

Это был очередной блестящий дипломатический триумф Азербайджана, добытый в присутствии Макрона. Безусловно, именно понимание беспомощности своих потуг воспрепятствовать военно-политическим триумфам нашего государства фиаско планов Макрона перед стратегией Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подталкивает Францию и поныне играть поистине провокационную роль в регионе Южного Кавказа.

Поддержка ею Армении, в первую очередь, военная, как бесполезна, так и носит характер откровенной работы по срыву подписания мирного договора между Баку и Ереваном. Все отговорки армянской стороны о том, что они закупают оружие для "самообороны", не выдерживают никакой критики. Хотя бы потому, что именно Армения держала 20% территории Азербайджана под оккупацией на протяжении более четверти века, а вовсе не наоборот.

Официальный Ереван, как подтверждают выступающие в бакинском суде бывшие лидеры карабахской хунты, даже после окончания 44-дневной войны, продолжали оказывать сепаратистам военную и финансовую помощь. Поэтому доверия к словам Пашиняна у официального Баку априори и быть не может. Особенно, если вспомнить, что именно по его приказу в ходе 44-дневной войны бомбили мирные азербайджанские города, что привело к гибели и ранениям сотен наших стариков, женщин, детей.

Так что попытка Пашиняна и его команды действовать в парадигме "утром деньги - вечером стулья", а именно это мы услышали от премьер-министра Армении и в рамках его интервью Общественному телевидению Азербайджана, вызывает разве что улыбку. Азербайджан свои условия озвучил. Они обоснованы. В том числе и в плане совместного отказа Баку и Еревана от услуг МГ ОБСЕ.

Она, по сути, перестала быть необходимой уже по итогам того самого, первого саммита ЕПС в Праге. И сейчас мы наблюдаем не более, чем попытку торга со стороны официального Еревана. Но торг, как говаривал "великий комбинатор" Остап Бендер, тут не уместен. И было бы очень хорошо, если бы руководство Армении признало это. Например, по итогам нынешней короткой встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тиране.

Ну в целом, нынешний саммит ЕПС даст возможность обсуждать вопросы безопасности и стабильности на Южном Кавказе. В последние годы роль Азербайджана как регионального лидера и медиатора в вопросах транзита, транспортных коридоров (в том числе Зангезурского) и участия в постконфликтной стабилизации усилилась. В этом контексте участие в ЕПС позволяет Баку доносить свою позицию европейским коллегам напрямую, в обход бюрократических фильтров. И эта задача, как видим, также блестяще выполнена. К грусти и печали президента Франции Макрона, которому явно не по душе столь очевидное усиление нашей страны.