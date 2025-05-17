Варданяны вдруг вспомнили о семейных ценностях
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как сын Рубена Варданяна вновь разыгрывает жалобный спектакль.
Day.Az представляет публикацию:
Сын Рубена Варданяна Давид продолжает давить (простите за каламбур) на жалость.
На этот раз он стал жаловаться журналистам, что Рубик стал дедушкой, но ни разу не видел свою внучку вживую - потому что сидит в бакинском изоляторе.
Слезное интервью заканчивается тем, что Давид Варданян жалобно замечает, мол надеется, что "ситуация изменится".
Раньше надо было думать, Давид. Раньше. И папаше своему мозги вправлять, пока не было поздно. Варданяну надо было о своих внуках думать в первую очередь.
Теперь пусть расхлебывает.
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