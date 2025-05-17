Варданяны вдруг вспомнили о семейных ценностях

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как сын Рубена Варданяна вновь разыгрывает жалобный спектакль.

Day.Az представляет публикацию:

Сын Рубена Варданяна Давид продолжает давить (простите за каламбур) на жалость.

На этот раз он стал жаловаться журналистам, что Рубик стал дедушкой, но ни разу не видел свою внучку вживую - потому что сидит в бакинском изоляторе.

Слезное интервью заканчивается тем, что Давид Варданян жалобно замечает, мол надеется, что "ситуация изменится".

Раньше надо было думать, Давид. Раньше. И папаше своему мозги вправлять, пока не было поздно. Варданяну надо было о своих внуках думать в первую очередь.

Теперь пусть расхлебывает.