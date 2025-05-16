https://news.day.az/officialchronicle/1753203.html Президент Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон встретились в Тиране - ВИДЕО К Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в кулуарах 6-го саммита "Европейского политического сообщества" в Албании подошел президент Франции Эммануэль Макрон и побеседовал с ним. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend в Тиране. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон встретились в Тиране - ВИДЕО
К Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в кулуарах 6-го саммита "Европейского политического сообщества" в Албании подошел президент Франции Эммануэль Макрон и побеседовал с ним.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend в Тиране.
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