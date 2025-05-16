Президент Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон встретились в Тиране

К Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в кулуарах 6-го саммита "Европейского политического сообщества" в Албании подошел президент Франции Эммануэль Макрон и побеседовал с ним.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend в Тиране.