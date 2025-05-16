ДТП в Гяндже - Opel врезался в дом - ФОТО
На проспекте Шаха Исмайыла Хатаи в Гяндже случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.
Как передает Day.Az, автомобиль марки Opel врезался в жилой дом, в результате чего пострадал 25-летний мужчина, Сехавет Алиев, который был госпитализирован.
По данным медиков, инцидент произошел 15 мая в 20:50, и пострадавший был доставлен в больницу имени академика З. Мамедова в Гяндже с вывихом плеча. Ему была оказана медицинская помощь, и его состояние оценено как средней степени тяжести. В настоящее время лечение продолжается в соответствующем отделении.
Также в результате аварии были повреждены как автомобиль, так и часть дома.
Ведется расследование.
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