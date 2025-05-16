В Зардабе захоронены останки шехида I Карабахской войны

Останки шехида Абузара Аббасова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, привезены в Зардабский район для перезахоронения. Ранее он был похоронен как неизвестный шехид на кладбище Бейляганского района.

Как сообщает Day.Az, останки шехида были переданы его семье в селе Юхары Сеидляр, после чего состоялась церемония прощания. На ней присутствовали члены семьи шехида, жители села, ветераны, а также сотрудники исполнительной власти района, правоохранительных органов.

Останки шехида были преданы земле на сельском кладбище.

Отметим, что Аббасов Абузар Танзил оглу считался пропавшим без вести в ходе боев на территории села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района в Первой Карабахской войне в 1994 году.