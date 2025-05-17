Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести телефонные разговоры с президентами России и Украины, выразив уверенность, что такие контакты могут способствовать завершению вооружённого конфликта.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
"В понедельник в 10:00 утра поговорю по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Темой разговора будет прекращение кровопролития, которое убивает в среднем более 5000 российских и украинских солдат в неделю, а также вопросы торговли.
Затем я пообщаюсь с президентом Украины Зеленским и потом с различными членами НАТО. Надеюсь, это будет продуктивный день, наступит перемирие, и эта очень жестокая война, которая никогда не должна была случиться, закончится.
Да благословит нас всех Бог!", - написал Трамп.
Ранее мы сообщали, что Трамп заявил о невозможности сделки по Украине без его участия.
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