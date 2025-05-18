"Наполи" и "Интер" продолжают борьбу за чемпионство

Серия А по футболу приближается к развязке.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в отличие от большинства ведущих европейских лиг, в Италии борьба за чемпионский титул ещё не завершена - пока неясно, кто поднимет трофей в этом сезоне.

За два тура до финиша турнирную таблицу возглавляет "Наполи" с 78 очками. Вплотную за ним следует "Интер", отстающий всего на одно очко. Если неаполитанцы одержат победу, а миланцы потеряют очки, то судьба чемпионства может решиться уже сегодня. В противном случае всё перейдёт в финальный тур.

Все матчи начнутся в 22:45 по бакинскому времени.

Серия А

37-й тур

18 мая

"Ювентус" - "Удинезе"

"Монца" - "Эмполи"

"Кальяри" - "Венеция"

"Лечче" - "Торино"

"Интер" - "Лацио"

"Верона" - "Комо"

"Парма" - "Наполи"

"Фиорентина" - "Болонья"

"Рома" - "Милан".