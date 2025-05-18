В Газе нашли тело одного из лидеров военного крыла ХАМАС

В тоннеле на юге сектора Газа нашли тело одного из лидеров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Синвара. Об этом сообщает телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным канала, в тоннеле под городом Хан-Юнис были найдены 10 боевиков и тело брата экс-главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

Движение ХАМАС данную информацию не прокомментировало.

До этого израильская государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на свои источники писала, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по подземному штабу, расположенному под Европейской больницей в городе Хан-Юнис, на юге сектора Газа. По данным ведомства, целью проведения операции являлся Мухаммед Синвар, глава боевого крыла радикального движения ХАМАС.